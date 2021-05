Neunjährige räumt bei DJ-​​Contest ab

Die neunjährige Michelle Rasul hat bei einem alljährlichen Wettkampf von DJs aus aller Welt für Furore gesorgt. Die aus Aserbaidschan stammende und in Dubai lebende DJane war die jüngste Teilnehmerin aller Zeiten bei der DMC World DJ Championship und kam in der Kategorie der Scratch-DJs mit kleinem tragbaren Equipment auf den 14. Platz – von 85.

Michelle Rasul stand bereits mit fünf, als sie gerade mal Lesen und Schreiben lernte, an den Turntables. Inspiriert worden sei sie von ihrem Vater, der ebenfalls DJ ist, sagte Michelle der Nachrichtenagentur AP. «Wow, zaubert der da?», habe sie sich gedacht, als sie ihn beim Üben gesehen habe. «An meinem fünften Geburtstag habe ich zu meinem Vater gesagt: «Papa, ich will ein weltberühmter DJ werden. Ich fange mit dem Üben an.» Und als ob sie schon Jahrzehnte im Business wäre, fügt sie hinzu: «Und der Rest ist Geschichte». In der Tat

In diesem Jahr kam sie zwar nicht in die Finalrunde der komplett online abgehaltenen DJ-Wettkämpfe. Aber 2022 wolle sie auf jeden Fall wieder antreten und dann ihren Vater Vagif Vasulov alias DJ Shock besiegen, der es diesmal knapp unter die Top Ten schaffte. «Sie begreift die Dinge einfach sehr rasch», sagt ihre Mutter Sadia Rasulova, eine frühere Profi-Geigerin, gegenüber centralfifetimes.com. Von ihr lernte Michelle wohl die Liebe zur Musik.

Lieber Tupac Shakur als Kinderreime

Als ihre Altersgenossen noch Kinderreime anhörten, beschäftigte sich Michelle mit der Musik von Tupac Shakur, Chuck D., Notorious B.I.G. oder ihrem Liebling Michael Jackson. Als ihre Eltern ihr dann einen Instagram-Account einrichteten, kam sie rasch auf 110’000 Follower. Vor der Pandemie zeigte sie auch regelmäßig an Hochzeiten, Partys und Musikfestivals in Dubai ihr Können als Hip-Hop-DJ und Breakdancer.

Neben ihrer Karriere geht Michelle einem normalen Leben als Kind nach – mit Online-Schulbesuch, Skaten, Lesen und Rumhängen mit ihren Freunden. Doch ihr Herz gehört dem Turntabling: «Ein Leben ohne Musik kann ich mir nicht vorstellen», so Michelle.

