Sohn der Queen in Sex-​​Skandal verwickelt

Der Missbrauchsskandal rund um den amerikanischen Milliardär Jeffrey Epstein ziehen weitere Kreise. Wie «Globe» berichtet, soll auch der Sohn der Queen – Prinz Andrew – in den Skandal verwickelt sein. Ein mutmaßliches Opfer beschuldigt Epstein, sie zum Sex an den Royal ausgeliehen zu haben.

Virginia Giuffre war damals erst 15 Jahre alt und wurde von Epstein engagiert, als sie in Donald Trumps Luxus-Club «Mar-a-Lago» Handtücher verteilte. In den USA ist Sex mit Minderjährigen eine Straftat und kann mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden. Das FBI hat die Ermittlungen aufgenommen.

Giuffre sagt, sie habe auf Druck von Epstein insgesamt dreimal mit Prinz Andrew geschlafen. Einmal in London und in Epsteins Wohnung in New York im Jahr 2001 und einmal auf dessen privater Karibik-Insel ein Jahr später. Sie legt zum Beweis Flugprotokolle vor, die zeigen sollen, dass Andrew und sie selbst die gleichen Ortschaften anflogen.

Epstein bleibt in U-Haft

Die britische Königsfamilie hat die Anschuldigungen zurückgewiesen. «Prinz Andrew hatte nie sexuellen Kontakt mit Virginia Giuffre», ließ die Familie verlauten. Prinz Andrew und Virginia Giuffre dürften sich aber trotzdem nicht ganz fremd sein: Ein Bild zeigt die beiden zusammen in London, als Giuffre noch minderjährig war. Laut «Globe» soll die Queen «jenseits von wütend» auf ihren Sohn sein und drohe ihm sogar, ihn aus der Familie zu werfen.

Derweil muss Epstein weiter in Untersuchungshaft bleiben. Das hat der zuständige Richter am Donnerstag in New York entschieden. «Die Regierung hat mit klaren und überzeugenden Beweisen eine Gefahr für andere und die Gemeinschaft festgestellt», sagte der Richter. «Ich habe Zweifel, dass irgendeine Kautionsregelung diese Gefahr für die Gemeinschaft bannen kann.»

(L'essentiel/uten)