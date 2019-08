Touristin zahlt 6400 Euro für Villa, die es nicht gibt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Chloé Melin freute sich auf die gemeinsamen Ferien mit ihren Freunden am Meer – am vergangenen Sonntag reisten die beiden zu ihrem bezahlten Feriendomizil auf Hvar in Kroatien.

Dort war aber von der 6400-Euro-teuren-Villa weit und breit nichts zu sehen. Begrüßt wurden die Touristen stattdessen von Schotterstraßen, Lastwagen und Baggern, wie die junge Frau auf Twitter schreibt. Die gemietete Villa existierte nicht – als Beweis machte Melin ein Video von der Gegend.

À la porte d'un terrain vague quand on est arrivé à l'adresse donné par @bookingcom suite à 5h d'appel avec le service client de @bookingcom aucune aide ni geste commercial. pic.twitter.com/WpLCw7Hg8Y— Julie (@JulieFelice_) 19. August 2019

«Nicht mein Problem», sagte Booking-Agent

Sofort wandte sie sich an einen Agenten von Booking.com, über die die Truppe die Villa um 6420 Euro (umgerechnet etwa 7000 Euro) gemietet – und bereits bezahlt – hatte. Laut der Touristin sagte der Booking-Mitarbeiter, dass es nicht sein Problem sei, dass die Touristen auf der Straße schlafen müssten.

Angeboten wurde eine Rückerstattung des bezahlten Mietpreises innerhalb von zehn Tagen oder eine andere Unterkunft auf Kosten der Geschädigten. Offenbar kein Einzelfall: Von Nachbarn in der Nähe der Baustelle erfuhren die Touristen, dass es bereits mehrere Fälle gebe und sie nicht die einzigen Betroffenen seien.

Wie der Sender BFMTV berichtet, hat sich Booking inzwischen bei den Touristen für das Malheur entschuldigt. Die angebotene Villa ist mittlerweile nicht mehr im Angebot zu finden.

