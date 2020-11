Mann scheitert mit Kokain-​​Burger an der Grenze

Am deutsch-österreichischen Grenzübergang bei Salzburg stoppten zwei Polizeibeamte einen Mann, der aus Österreich kommend nach Deutschland einreisen wollte. Bei der Abfrage der Personalien des 23-Jährigen zeigte sich dann allerdings, dass er bereits mehrere Male wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeilich aktenkundig geworden war.

Daraufhin unterzogen ihn die Kontrollbeamten einer körperlichen Untersuchung, die jedoch ohne Ergebnis verlief. Doch der Mann hatte Pech, denn dass er doch ohne «Ware» von Salzburg zurückkommen sollte, erschien den erfahrenen Beamten äußerst unwahrscheinlich. Also nahmen sie noch einmal die Habseligkeiten des Verdächtigen genauer unter die Lupe.

Burger mit «Geheimzutat»

Als einziges Gepäckstück hatte er eine Papiertüte mitsamt drei lauwarmen Burgern dabei. Die hatten es aber in sich – und gemeint sind nicht die Kalorien. Denn bei genauerer Inspizierung der Fastfood-Klassiker kam bei einem Cheeseburger tatsächlich eine weitere ungewöhnliche Zutat zum Vorschein.

Auf dem Käse lagen mehrere Papiertütchen, die nochmals in Frischhaltefolie verpackt waren. Wie sich herausstellte, befand sich in den Päckchen Kokain mit 6,19 g Bruttogewicht. Die «Geheimzutat» wurde konfisziert und der Fall an die zuständige Staatsanwaltschaft Traunstein weitergeleitet.

(L'essentiel/rcp)