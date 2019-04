Haupt-​​Struktur von Notre-​​Dame ist gesichert

In der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame in Paris ist ein verheerendes Feuer ausgebrochen. Über dem Wahrzeichen der französischen Hauptstadt war am Montagabend eine riesige Rauchsäule zu sehen, Flammen schlugen lichterloh aus dem Dachstuhl. Der kleine Spitzturm der Kathedrale brach zusammen. Dabei handelte sich um einen kleineren Turm in der Mitte des Daches.

Aus den beiden großen Türmen der Kathedrale drang schwarzer Rauch. Über mögliche Verletzte war zunächst nichts bekannt. Das Feuer löste auch außerhalb Frankreichs Entsetzen aus.

22.59 Uhr

Wie AFP meldet, konnte die Haupt-Struktur der weltberühmten Kathedrale vor dem Großbrand gerettet werden, so ein Feuerwehr-Sprecher.

22.56 Uhr

Wie die Feuerwehr mitteilt, versuche man gerade den hinteren Teil der Kathedrale zu retten. Dort befinden sich die wertvollsten Kunstschätze. Man sei dabei, diese aus dem Gebäude in einen Schutzraum zu tragen.

22.43 Uhr

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hat Frankreich auf Twitter sein Mitgefühl ausgesprochen: «Es liegt in unserer Natur zu trauern, wenn wir einen Teil unserer Geschichte verlieren - aber es liegt auch in unserer Natur Dinge wieder aufzubauen.»

Notre Dame is one of the world’s great treasures, and we’re thinking of the people of France in your time of grief. It’s in our nature to mourn when we see history lost – but it’s also in our nature to rebuild for tomorrow, as strong as we can. pic.twitter.com/SpMEvv1BzB — Barack Obama (@BarackObama) April 15, 2019

22.28 Uhr

Ein Drohnenbild der Feuerwehr zeigt, wie sich die Flammen im Inneren der Kathedrale ausbreiten.

22.05 Uhr

Frankreichs Premierminister hat sich entschlossen über den Kampf gegen die Flammen in der Pariser Kathedrale Notre-Dame geäußert. «Unsere Traurigkeit ist unbeschreiblich, aber wir kämpfen immer noch. An diesem Abend kämpfen die Feuerwehrleute heldenhaft gegen das Feuer», schrieb Édouard Philippe am Montagabend auf Twitter.

22.01 Uhr

«Die Rettung von Notre-Dame kann trotz 400 Feuerwehrleuten nicht garantiert werden», sagte der französische Innenminister Laurent Nuñez vor den Medien.

Man sei nicht sicher, ob die Ausbreitung des Feuers am nördlichen Glockenturm gestoppt werden könne. Laut Nuñez könnte der Turm einstürzen.

21.57 Uhr

Der ehemalige Premierminister François Fillon versprach, dass Paris seine Kathedrale rekonstruieren werden «Notre-Dame brennt, Paris weint. (...) Wir haben sie so geliebt, dass wir sie wieder aufbauen werden», schrieb er.

Notre-Dame en feu, Paris en larmes. Notre Histoire se confond avec ses murs et le son de son bourdon. Nous l'avons tant aimée. Nous la reconstruirons. — François Fillon (@FrancoisFillon) 15. April 2019

21.53 Uhr

Der Vatikan hat mit Bestürzung auf das verheerende Feuer in der Kathedrale Notre-Dame in Paris reagiert. «Der Heilige Stuhl hat die Nachricht des entsetzlichen Brandes, der die Kathedrale von Notre-Dame, Symbol der Christenheit in Frankreich und der Welt, verwüstet hat, mit Schock und Trauer aufgenommen», erklärte Papst-Sprecher Alessandro Gisotti am Montagabend. «Wir drücken die Nähe zu den französischen Katholiken und den Einwohnern von Paris aus und sichern den Feuerwehrleuten und denjenigen, die alles tun, um diese dramatische Situation zu bewältigen, unsere Gebete zu.»

21.48 Uhr

Mehrere Medien berichten, dass auch einer der Haupttürme Feuer gefangen habe. Laut der Bild-Zeitung drang schwarzer Rauch sogar aus beiden großen Türmen der Kathedrale.

21.30 Uhr

Der Pariser Staatsanwalt hat ein Ermittlungsverfahren eröffnet, um die Ursachen für das gewaltsame Feuer zu ermitteln, wie Le Figaro berichtet.

21.27 Uhr

Die Feuerwehr von Paris führt einen Kampf gegen die Uhr. Löschwagen aus ganz Paris rasten zur Isle de la Cité, der Insel inmitten der Seine, auf der Notre-Dame steht, um bei den schwierigen Löscharbeiten der Kathedrale zu helfen. «Alles brennt», sagte der Sprecher von Notre-Dame, André Finot. «Von dem Dachstuhl, der zu einem Teil aus dem 19. Jahrhundert und zum anderen Teil aus dem 13. Jahrhundert stammt, wird nichts übrig bleiben».

«Meine Kollegen würden sehr wahrscheinlich lieber hineingehen, aber das Ziel ist, keine Männer zu verlieren», sagte ein Feuerwehrmann zu Le Figaro. 400 Feuerwehrmänner seien vor Ort. Derzeit verwendeten seine Leute «große Leitern mit gelenkigen Hubarmen».

#Intervention en cours à #NotreDame

Un dispositif important est déployé. Merci de ne pas encombrer la ligne 18/112, laissez libre accès aux sapeurs-pompiers de Paris, pour leur permettre d’intervenir dans les meilleures conditions. pic.twitter.com/jRiHoNo6rf — Pompiers de Paris (@PompiersParis) 15. April 2019

21.00 Uhr

«Alles brennt», sagte der Sprecher von Notre Dame, André Finot. «Von dem Dachstuhl, der zu einem Teil aus dem 19. Jahrhundert und zum anderen Teil aus dem 13. Jahrhundert stammt, wird nichts übrig bleiben». Ob die Flammen auch das Gewölbe erreichen werden, das die Kathedrale schützt, sei noch unklar.

20.56 Uhr

Wegen des verheerenden Brandes in der Pariser Kathedrale Notre-Dame will sich Staatschef Emmanuel Macron an den Ort des Geschehens begeben. Das bestätigten Élyséekreise der Deutschen Presse-Agentur am Montagabend auf Anfrage. Macron hatte zuvor eine wichtige für 20.00 Uhr geplante TV-Ansprache wegen des Unglücks kurzfristig abgesagt. Auf Twitter schrieb er, er sei in Gedanken bei «allen Katholiken und allen Franzosen. Wie alle unsere Landsleute bin ich heute Abend traurig, diesen Teil von uns brennen zu sehen.»

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15. April 2019

20.55 Uhr

US-Präsident Donald Trump twitterte seinen Vorschlag für eine rasche Löschung des Feuers: «Es ist schrecklich, das massive Feuer in der Kathedrale Notre Dame in Paris zu sehen. Vielleicht könnten fliegende Wassertanker verwendet werden, um es zu löschen. Man muss schnell handeln!»

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15. April 2019

20.51 Uhr

Bei dem Brand der berühmten Pariser Kathedrale Notre-Dame geht die Polizei zunächst nicht von einem terroristischen Hintergrund aus. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Montagabend. Weitere Einzelheiten nannte er nicht.

20.46 Uhr

Die Bundesregierung und deutsche Politiker haben bestürzt auf den Brand der Pariser Kathedrale Notre-Dame reagiert. «Es tut weh, diese schrecklichen Bilder der brennenden Notre-Dame zu sehen», schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert am Montagabend auf Twitter. «Notre-Dame ist ein Symbol Frankreichs und unserer europäischen Kultur. Mit unseren Gedanken sind wir bei den französischen Freunden.»

Vizekanzler Olaf Scholz teilte auf Twitter mit, er hoffe, dass es der Feuerwehr rasch gelingt, den Brand einzudämmen und das Wahrzeichen zu retten. Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber sprach auf Twitter auf Französisch von einer «tiefen Traurigkeit» angesichts der «furchtbaren Bilder» aus Paris: «Aus ganzem Herzen mit den Französinnen und den Franzosen.»

20.29 Uhr

Xavier Bettel hat die brennende Kathedrale Notre-Dame auf Twitter kommentiert: «Wie traurig ist es, dieses historische Denkmal, das Symbol von Paris und der Geschichte Frankreichs vor unseren Augen in Flammen zu sehen.»

Quelle tristesse en voyant ce monument historique, symbole de Paris et de l’histoire de France partir en flammes devant mes yeux. XB — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) April 15, 2019

«Komische Stimmung»

Ein Leser-Reporter ist in Paris und hat den Brand vom Hotel aus gesehen. «Sofort sind alle zum Fenster gerannt. Die Brücken haben sich gefüllt mit Menschen. Es herrscht eine ganz komische Stimmung», sagt er.

Vor allem die Hotel-Mitarbeiter hätte der Brand getroffen. «Nachdem was in dieser Stadt schon alles passiert ist, trifft es nun ausgerechnet auch noch Notre-Dame», so der Leser-Reporter.

BREAKING VIDEO: Historic Notre Dame Cathedral in Paris is on fire pic.twitter.com/AZCDwHT8HJ — LIVE Breaking News (@NewsBreaking) April 15, 2019

Der Feuerwehr und einem Sprecher von Notre-Dame zufolge brach der Brand gegen 18.50 Uhr auf dem Dachboden der Kathedrale aus. Sie wird zur Zeit aufwändig restauriert. Laut Feuerwehr könnte der Brand mit den Arbeiten zusammenhängen.

Auch die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, äussert sich zum Brand und ruft die Bevölkerung dazu auf, die Sicherheitsvorkehrungen zu respektieren.

Notre-Dame ist eine der Pariser Top-Touristenattraktionen und wird jährlich von Millionen von Menschen besucht. Die Kathedrale steht im Herzen der Stadt auf der Île de la Cité. Ihre Geschichte reicht bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts zurück. Fast 200 Jahre vergingen bis zur Fertigstellung.

Die Dimensionen der im gotischen Stil konstruierten und der Jungfrau Maria geweihten Kirche mit ihren beiden majestätischen Türmen sind gewaltig: 127 Meter lang, 40 Meter breit und bis zu 33 Meter hoch.

Update folgt

(L'essentiel/afp)