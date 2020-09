Juwelier erschießt Räuber, einer saß im Rollstuhl

Bei einem bewaffneten Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in Celle (D) wurden zwei Personen getötet. Dabei soll es sich um die mutmaßlichen Räuber gehandelt haben. Am Montag hatten die zwei Männer versucht den Juwelierladen zu überfallen. Einer habe in einem Rollstuhl gesessen, wobei noch nicht klar ist, ob dieser als Tarnung diente oder aus medizinischen Gründen notwendig war, wie NDR berichtet.

Der 71-jährige Juwelier soll beim Überfall einen mutmaßlichen Täter erschossen und einen weiteren zunächst schwer verletzt haben. Der mutmaßliche Dieb sei am Montagabend im Krankenhaus gestorben, wie die Polizei mitteilt. Gegen den Mann soll nun wegen Verdachts auf Totschlag ermittelt werden.

Zum Zeitpunkt des Überfalls sollen sich im Laden nur das Inhaber-Ehepaar aufgehalten haben und keine Kunden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, da der Laden keine Überwachungskameras hat.

(L'essentiel/Bianca Lüthy)