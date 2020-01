Einjähriger Sohn erhält Orden seines Vaters

Artikel per Mail weiterempfehlen

Dieses Bild rührt Tausende zu Tränen: Harvey Keaton ist noch nicht einmal zwei Jahre alt, trägt einen Schnuller im Mund und eine Mini-Feuerwehruniform bei der Beerdigung seines Vaters. Posthum wurde dieser mit einer Auszeichnung für «Mut und Dienst» geehrt, die stellvertretend sein kleiner Sohn entgegennahm.

Geoffrey Keaton wurde nur 32 Jahre alt. Der Feuerwehrmann war mit seinem Kollegen Andrew O'Dwyer kurz vor Weihnachten auf dem Weg zu einem Einsatz im Kampf gegen die Buschbrände, als sie mit dem Einsatzfahrzeug gegen einen Baum krachten. Die beiden starben noch am Unfallort.

Beide hinterlassen je eine Frau und ein Kind. Bei den Bränden in Australien sind bereits 17 Personen gestorben, wie die australische Nachrichtenagentur AAP berichtet. Dutzende werden vermisst. Der Bundesstaat New South Wales verhängte am Freitag einen siebentägigen Notstand.

(L'essentiel)