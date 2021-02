Riesiger Fettkloß verstopft Londoner Kanalisation

In London ist erneut ein gigantischer Abfallkloß aus der Kanalisation entfernt worden. «Das war ein riesiger, ekelhafter Fettberg, der beim Entfernen eine Menge massive Gewalt und Teamwork erfordert hat», sagte am Freitag Matt Rimmer von Thames Water, der die zweiwöchige Aktion in der Hafengegend Canary Wharf leitete. Der Kloß aus Fetten, Feuchttüchern und Windeln soll etwa so viel gewogen haben wie ein kleiner Bungalow – und Beobachtern zufolge nach Festivaltoilette und verfaultem Fleisch gerochen haben.

«Wir rufen alle dazu auf, Fettberge zu bekämpfen, indem sie nur die drei Ps «pee, poo and paper» (zu deutsch: Urin, Kot und Klopapier) herunterspülen und Fette und Öle im Mülleimer entsorgen», sagte Rimmer. London hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verstopfungen seiner Kanalisation zu kämpfen. Im vergangenen Jahr entfernten Spezialisten einen Fettkloß, der so viel gewogen haben soll wie ein afrikanischer Elefant.

(L'essentiel/DPA)