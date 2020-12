Besitzer rettet seinen Hund aus Maul eines Bären

Hundebesitzer Kaleb Bentham aus Kalifornien hat mit seinen bloßen Händen einen Bären in die Flucht geschlagen, der seinen Pitbull «Buddy» attackiert hatte. Das berichtete der Mann aus Grass Valley dem örtlichen TV-Sender CBS Sacramento.

Bentham wohnt mit seiner Familie in einer abgelegenen, bewaldeten Gegend rund 80 Kilometer nordöstlich von Sacramento. Am Tag vor Thanksgiving habe er plötzlich ein komisches Geräusch von draußen wahrgenommen. «Ich hörte ein Knurren, dann sah ich den Bären rund 20, 30 Meter von mir entfernt. Er schleifte Buddy hinter sich her, er hatte seinen Kopf im Maul», sagte Bentham und beschrieb den Bären als 350-Pfund-Tier, also etwa 150 Kilo. «Ich bin einfach hingerannt und in den Bären rein, habe ihn gerammt und beim Hals gepackt. Dann habe ich ihm solange ins Gesicht und ins Auge geschlagen, bis er losgelassen hat.»

Er habe den 45 Kilo schweren Rettungshund sofort zu der nächsten Tierklinik gebracht. Diese sei allerdings wegen einiger Covid-19-Fälle unter den Mitarbeitern geschlossen gewesen. Erst bei der zweiten Klinik habe er Glück gehabt. Buddy sei dann dreieinhalb Stunden operiert worden. Seine Wunden seien genäht und seine Ohren an mehreren Stellen wieder festgetackert worden, außerdem hätten Röhren in seinen Kopf eingeführt werden müssen, um Flüssigkeit abzulassen.

Den sichtlich lädierten Vierbeiner zeigte Bentham einige Tage später dem TV-Sender.

