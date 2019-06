Jugendlicher verprügelt brutal seinen Hund

Ein schockierender Clip aus der englischen Stadt Manchester sorgt derzeit im Internet für Bestürzung. Er zeigt den 18 Jahre alten Eden Chemo, wie er seine Hand erhebt und immer wieder mit der Faust auf seinen Hund einschlägt. Der Vierbeiner kauert auf einem Sofa und lässt die Tortur über sich ergehen.

Der Jugendliche nahm die Misshandlung des Tieres bereits im November vergangenen Jahres auf und postete das Video im Anschluss auf Twitter. Zahlreiche andere Nutzer meldeten daraufhin den Clip den Tierschützern von der Organisation RSPCA. Diese gaben den Fall an die Polizei weiter, die wenig später an die Haustür des Jugendlichen klopften.

« Er kauerte vor Panik am Boden »

Am vergangenen Freitag wurde Chemo der Prozess gemacht. Das Gericht untersagte ihm in den nächsten drei Jahren ein Haustier zu halten. Außerdem muss er zwölf Monate lang 80 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet 340 Euro zahlen.

Der Hund wurde in die Obhut des RSPCA übergeben. Die Pfleger berichteten nach Angaben der britischen Zeitung Daily Mail, dass sie mit «Zeus», so der Name des Tieres – «ganz von vorne anfangen» mussten: «Er hatte sogar Angst vor Handbewegungen. Wenn jemand seinen Kopf streicheln wollte, kauerte er vor Panik am Boden.» Mittlerweile soll es dem Mischling aber besser gehen. «Er hat große Fortschritte gemacht. Sein Vertrauen ist wieder etwas gewachsen», so die Tierschützer.

18 year old Eden Chemo pleaded guilty to causing unnecessary suffering to his dog Zeus by hitting and screaming at him... Gepostet von Police Alerts UK & News reports am Dienstag, 18. Juni 2019

(sw/L'essentiel)