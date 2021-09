Tropensturm könnte als Hurrikan auf Texas treffen

Der Tropensturm «Nicholas» könnte am Montagabend (Ortszeit) als Hurrikan in Texas auf Land treffen. Der Sturm hatte maximale Windgeschwindigkeiten von 95 Kilometern pro Stunde, wie das nationale Hurrikanzentrum der USA mitteilte. Der Vorhersage zufolge könnte er an der Süd- oder zentralen Küste des US-Staats an Land gehen. Schulen in der Gegend von Houston und Galveston wurden geschlossen. Es wird mit heftigen Regenfällen und möglicherweise Sturzfluten und Überschwemmungen im Städtegebiet gerechnet.

Seltenes «hohes Risiko» für die texanische Küste

Der nationale Wetterdienst hat für die mittlere und obere texanische Küste ein seltenes «hohes Risiko» für Sturzfluten der Stufe 4 von 4 ausgerufen, wo die Niederschlagsmengen bis zu 5 cm pro Stunde erreichen könnten, wie die «Washington Post» schreibt.

Der Gouverneur des Staats Louisiana, John Bel Edwards, erklärte am Sonntagabend den Notstand. Auf einer Pressekonferenz am Montag sagte der Bürgermeister von Houston, Sylvester Turner, dass der Sturm immer noch «eine gewisse Unberechenbarkeit» mit sich bringe, und forderte die Menschen auf, ab Montagabend nicht mehr auf die Straße zu gehen. Mehrere Schulen in Houston und Galveston wurden wegen des aufziehenden Sturms geschlossen, und der Schulbezirk kündigte an, dass der Unterricht am Dienstag ausfallen würde. Louisiana erholt sich noch von Hurrikan «Ida» vor zwei Wochen.

