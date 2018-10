Indonesien prüft alle Boeing 737 Max

Zwei Tage nach dem Flugzeugabsturz in Indonesien ist womöglich der Rumpf der Unglücksmaschine entdeckt worden. Such- und Rettungsteams hätten am Grund der Javasee die mutmaßliche Position des Wrackteils ermittelt, sagte der Chef der Streitkräfte am Mittwoch. Ein Team sei dorthin unterwegs.

Währenddessen wurden der Technikchef von Lion Air sowie weitere verantwortliche Techniker entlassen. Der indonesische Verkehrsminister Budi Karya Sumadi habe angeordnet, dass der Technikchef «ersetzt» werde, berichtete die Nachrichtenagentur Antara am Mittwoch. Der Wechsel werde noch am selben Tag vollzogen.

«Billigflieger sind eine Notwendigkeit»

Außerdem müssten mehrere Verantwortliche gehen, die der Unglücksmaschine die Starterlaubnis erteilten, hieß es weiter. Die Boeing 737 MAX mit 189 Insassen an Bord war am Montag kurz nach dem Start in der indonesischen Hauptstadt Jakarta von den Radarschirmen verschwunden.

Darüberhinaus hat die indonesische Regierung, dass alle anderen Flugzeuge der gleichen Baureihe Boeing 737 MAX 8 gecheckt werden. Sie dürfen jedoch weiterhin fliegen. Verkehrsminister Budi Karya Sumadi kündigte zudem an, die Sicherheitsrichtlinien von Billig-Fluglinien überprüfen zu lassen. Dem Nachrichtenportal Detik sagte er: «Billigflieger sind eine Notwendigkeit. Es ist nichts Schlimmes daran. Es geht darum, die Sicherheit zu verbessern.»

