Trump-​​Anhänger erschießt zwei Demonstranten

In der dritten Nacht der Black Lives Matter Proteste gegen Polizeigewalt in Kenosha wurden zwei Menschen erschossen sowie ein weiterer angeschossen. Am darauffolgenden Morgen wurde der Tatverdächtige in seinem Heimatort festgenommen. Es handelt sich um einen 17-jährigen Anhänger Donald Trumps aus dem 30 Kilometer entfernten Vorort Antioch, Illinois, wie BuzzFeed News berichtet.

Die Social-Media-Accounts des Jugendlichen waren voll mit «Blue Lives Matter» Inhalten, einer Gegenbewegungen, die die Sicherheit und das Ansehen von Polizeibeamten gegenüber der Gewalt an der schwarzen Bevölkerung als wichtiger erachtet. Zudem besaß der junge Mann offenbar ein AR-15 Gewehr, eine halbautomatische, militärische Langwaffe, die bis zu 950 Schuss pro Minute abfeuern kann.

Erste Reihe bei Wahlkampfveranstaltung

Ein Video auf dem TikTok Account des Jugendlichen sowie Fernsehbilder zeigten ihn auf einer Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump am 30. Januar in Des Moines, Iowa. In seiner Biografie beschrieb er sich mit «BLUE LIVES MATTER ????» und «Trump 2020». Auf dem Account sind auch mehrere Videos zu sehen, in denen er sich bei Schießübungen mit seinem Gewehr zeigt.

Auch am Abend der Tat filmte er sich selbst, wie er schwer bewaffnet als freiwillige Sicherheitskraft die Polizei und Anwohner unterstützen und Plünderer fernhalten wollte. Als bekannt wurde, dass zwei Menschen erschossen wurden, fiel der Verdacht schnell auf den durch die Straßen ziehenden 17-Jährigen, der um die Aufmerksamkeit der Polizisten kämpfte. Ein weiteres Video zeigt, wie Anhänger den mutmaßlichen Täter verfolgen, um ihn festzuhalten.

Auf der Flucht stolpert er, fällt hin, zückt sein Gewehr und schießt auf mehrere Demonstranten, die ihn festhalten wollen. Einer bliebt liegen, im Hintergrund sind weitere Schüsse zu hören. Der Jugendliche läuft mit umgehängter Waffe weiter auf den sich nähernden Polizeiwagen zu, während Rufe zu hören sind, dass dieser gerade auf Menschen geschossen habe. Die Polizisten fahren allerdings an ihm vorbei und lassen ihn seines Weges ziehen.

Nachwuchsprogramm der Polizei

Einer Anfrage von BuzzFeed News bei der lokalen Polizeibehörde geht hervor, dass der Jugendliche ein ehemaliges Mitglied eines Nachwuchsprogrammes war, in dessen Rahmen Kinder und Jugendliche mit Polizeibeamten auf Streife gehen konnten und Schießtraining erhielten. Er engagierte sich darüber hinaus bei der Feuerwehr sowie der christlichen Vereinigung YMCA. Ein Sprecher des US-Präsidenten sagte lediglich, Trump verurteile jede Form der Gewalt.

Auslöser der Proteste war ein Polizeieinsatz, bei dem zwei Polizisten dem schwarzen Amerikaner Jacob Blake sieben Mal aus nächster Nähe in den Rücken schossen. Dieser überlebte knapp und ist nun gelähmt.

(L'essentiel/leo)