Vergewaltiger dürfen laut Gesetzt kastriert werden

Vergangene Woche wurde ein neues Gesetz für Sexualstraftäter verabschiedet. Das Gesetz erlaubt es in Nigeria künftig verurteilte Vergewaltiger mit Kastration zu bestrafen. Im Falle, dass Frauen sich an Kindern vergehen sieht die Gesetzesänderung vor, dass die Täterinnen bei einer Verurteilung die Eileiter entfernt werden können. Dies twitterte der Gouverneur des Bundesstaates Kaduna, Nasir el-Rufai, am Mittwoch.

Malam Nasir @elrufai has signed the Kaduna State Penal Code (Amendment) Law 2020 which provides stiff penalties upon conviction for the rape of a child, including surgical castration for male convicts and bilateral salpingectomy for female convicts pic.twitter.com/m86UXi4dEg