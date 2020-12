Kater Oscar kann den Tod vorhersagen

Ein Gefühl für das Leben nach dem Tod? Ein untrüglicher Sinn ins Jenseits? Ob Märchen, Film oder Literatur: Katzen sollen immer so ein bisschen an der Schwelle zwischen Leben und Tod stehen und mehr darüber wissen als wir Menschen. Kater Oscar aus den USA war so ein Phänomen und wir erzählen hier gerne seine Geschichte.

Oscar gehörte irgendwie - und keiner weiß genau warum und seit wann - zum Inventar eines amerikanischen Altersheims. Das Pflegepersonal fütterte ihn regelmäßig und fand seine Anwesenheit immer recht amüsant, obwohl er kein Schmuser war und den Menschen eher aus dem Weg ging. Füttern okay. Streicheln? Musste nicht sein.

Mehr als 50 Todesfälle kündigte Oscar an

Streicheln und liebkosen ließ sich Oscar nur dann, wenn sich bei jemanden buchstäblich der Tod ankündigte. Er verschwand in dem jeweiligen Zimmer des wohl bald Versterbenden und ließ sich auch von der Bettdecke nicht mehr vertreiben, bis der letzte Atemzug des Bewohners gemacht wurde. Auf diese Art und Weise kündigte Oscar mehr als 50 Todesfälle an. Das ging so weit, dass wenn ein Zimmer verschlossen war, er so lange an der Tür kratzte, bis er endlich zu dem Sterbenden ans Bett konnte.

Seine außergewöhnliche Fähigkeit, die letzte Stunde anzuzeigen wurde später damit erklärt, dass er bestimmte biochemische Substanzen erkennen konnte, die aus sterbenden Zellen freigesetzt werden. Seinen fünf Artgenossen in derselben Einrichtung gelang dies nicht.

Vielleicht haben Katzen tatsächlich den sechsten, siebten oder achten Sinn. Ob der Kater nun wirklich den Tod kommen sah, kann man glauben, oder auch nicht - Oscar war auf alle Fälle jemand, der wohl die letzten Stunden für viele Menschen erträglicher gemacht und auf seine Weise begleitet hat.

(L'essentiel/tine)