Neue Schriftart soll das Lernen einfacher machen

Wie soll ich mir das bloß alles merken? Wer sich diese Frage schon öfter gestellt hat, kann jetzt aufatmen. Denn Typografen und Psychologen der australischen RMIT University haben eine Schriftart entwickelt, die helfen soll, mehr Informationen zu speichern.

Sans Forgetica sei die weltweit erste Schriftart, die das möglich machen soll, schreiben die Forscher um Stephen Banham in einer Mitteilung. Bei der Schrift werden kleine Teile der Buchstaben weggelassen, die das Gehirn dann beim Lesen automatisch hinzufügt. Die Lücken sorgen dafür, dass der Leser länger bei den Worten verweilt, wodurch das Hirn mehr Zeit bekommt, «sich an einer tieferen kognitiven Verarbeitung zu beteiligen». Die neue Information kann so besser im Gedächtnis behalten werden.

Die Schriftart kann kostenlos heruntergeladen werden. (Video: Youtube/RMIT University)

