Der Ameisenigel erstaunt mit seltsamem Penis

Für viele Menschen gilt der Penis von Enten als der spektakulärste der Tierwelt. Immerhin ist dieser nicht nur geringelt, sondern auch beim Auftauchen von Konkurrenten jederzeit ausfahrbar – sofern Herr Erpel nicht von Natur aus mit einem beachtlichen Glied gesegnet wurde.

Mindestens ebenso beeindruckend ist auch das Gemächt männlicher Kurzschnabel-Ameisenigel. Der Penis der mitunter auch als Echidna bezeichneten Tiere ist leuchtend rot und mit vier Spitzen versehen. Das renommierte «Smithsonian Magazine» erklärte ihn deshalb zu einem der «seltsamsten Penisse des Tierreichs».

Ein Penis ausschließlich für Sex

Und das nicht nur aufgrund seines Aussehens, wie Jane Fenelon, Biologin an der University of Melbourne, zu «Australian Geographic» sagt: «Wir sind nicht wirklich sicher, warum er so seltsam aussieht, aber wir wissen, dass sie ihren Penis nur zur Paarung benutzen, nicht zum Urinieren.» Dadurch habe es bei seiner Evolution mehr Möglichkeiten der Gestaltung gegeben. Gemeinsam mit ihrem Team hat Fenelon das vierspitzige Glied nun untersucht.

Ausgangspunkt war eine frühere Studie ihres Co-Autors Steve Johnson von der University of Queensland in Gatton. In dieser hatte er dokumentiert, dass Echidnas bei einer Erektion immer nur zwei der vier Spitzen benutzen (siehe Box). Eine Eigenart, die man laut Fenelon eher von Reptilien als von Säugetieren kennt. So nutzten etwa Schlangen immer nur einen ihrer beiden Penisse zur Kopulation, der andere hat währenddessen Pause. Entsprechend neugierig seien sie und ihre Kolleginnen und Kollegen gewesen: «Wir wollten wissen, wie die Männchen das machen.»

Ernster Forschungshintergrund

In der nun im Fachjournal «Sexual Development» veröffentlichten Studie kommt das Team zu dem Schluss, dass das außergewöhnliche Paarungsverhalten der Ameisenigel darauf zurückzuführen ist, dass sie im Penis über zwei durch eine Scheidewand komplett voneinander getrennte Schwellkörper verfügen, die je einen Ast der Harnröhre umgeben.

Dank der gegabelten Hauptpenisarterie ist es möglich, den Blutfluss nur zu einem Schwellkörper zu leiten. Nur in diesem ist dann die Harnröhre offen, wodurch nur zwei der vier Eicheln versorgt werden, wie die Forscher in der Studie schreiben. Das erkläre, wie die Ameisenigel die einseitige Ejakulation durchführen können. «Bislang dachten wir, dass es eine Art Ventilmechanismus geben würde, der dies steuert, aber wir fanden nichts dergleichen», wie Fenelon zu Iflscience.com sagte.

Die detaillierte Erforschung der ungewöhnlichen Tiere hat einen ernsten Hintergrund: Die Ameisenigel sind schwierig zu züchten. Während sie in Australien zuhauf vorkommen, ist es um ihre engen Verwandten, die Langschnabel-Echidnas, in Papua-Neuguinea deutlich schlechter gestellt. Ihnen wollen die Forschenden mit ihrem neuen Wissen über die Fortpflanzung der Tiere helfen.





(L'essentiel/Fee Anabelle Riebeling)