Inder wird geschlagen, aber Sterne sieht der Arzt

Was ist denn jetzt los? Diese Frage wird sich der Arzt eines 36-jährigen Inders gedacht haben, denn in dessen linker Pupille hatte er etwas entdeckt, das stark an einen Stern erinnerte (siehe Bildstrecke).

Um Augenschmuck hat es sich dabei allerdings nicht gehandelt, wie es im Fachjournal BMJ Case Reports heißt. Der Patient hatte sich vielmehr eine sogenannte Katarakt zugezogen.

Die milchige Trübung der Linse wird gemeinhin auch als Grauer Star bezeichnet, der häufig bei älteren Menschen auftritt. Es gibt aber auch andere Ursachen als das Alter, wie der Fall des 36-Jährigen zeigt. Sein Stern im Auge war durch einen Faustschlag ins Gesicht ausgelöst worden, wie die Ärzte berichten.

Operation rettet Augenlicht

Bereits sechs bis sieben Stunden nach dem Vorfall habe sich die Sehschärfe des Mannes zu verschlechtern begonnen. Als nach zwei Tagen immer noch keine Besserung in Sicht war, suchte er eine Augenklinik auf, in der das sternförmige Etwas in seinem Auge entdeckt wurde.

Um zu verhindern, dass ihr Patient vollständig erblindet, operierten ihn die Mediziner sofort. Dafür entfernten sie die trübe Linse und ersetzten sie durch eine künstliche, sogenannt intraokulare Linse. Bereits eine Woche später war die Sehfähigkeit des 36-Jährigen wieder vollständig hergestellt.

