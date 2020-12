Vulkan Kilauea in Hawaii ist ausgebrochen

Der Ausbruch habe Sonntagabend im Innern des Vulkankessels auf der Insel Big Island begonnen, teilte die US-Erdbebenwarte USGS mit. Die Zivilschutzbehörde des Landkreises Hawaii hat die Bewohner gebeten, nach dem Ausbruch und einer Reihe von Erdbeben die Häuser nicht zu verlassen.

Videos zeigen, wie rote Dampfwolken in den den Nachthimmel aufsteigen.

2020 is wild: Earthquake and volcano erupting tonight on the Big Island of #Hawaii.



Video by Ken Boyer captures the eruption from the Halema’uma’u pit crater of the #Kilauea caldera at Hawaii Volcanoes National Park. pic.twitter.com/aW9Eh0u5C2