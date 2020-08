Frau von Männern in Wald gezerrt und vergewaltigt

Die Mutter einer jungen Potsdamerin meldete sich am Samstag bei der Polizei und zeigte die Vergewaltigung ihrer 23-jährigen Tochter in der vorangegangenen Nacht an. Die Polizei suchte die junge Frau daraufhin zu Hause auf. Sie stand unter erheblichem Schock und wollte mit niemandem darüber sprechen.

Schließlich vertraute sich die 23-Jährige einer Polizistin an und erzählte ihr von dem Vorfall. Demnach war die junge Frau zum Einkaufen an der Tankstelle und sei dort gegen 1.30 Uhr losgelaufen. Als sie unterwegs war, habe sie schließlich drei Männer bemerkt, die hinter ihr herliefen und sie in einer Sprache ansprachen, die sie nicht verstand. Die Frau reagierte jedoch nicht darauf, sondern ging weiter.

Mann filmte Vergewaltigung

Plötzlich sei sie von hinten gepackt und in ein nahes Waldstück gezerrt worden. In dem Waldstück soll sich dann einer der drei Männer an der 23-Jährigen vergangen haben, während ein weiterer sie festhielt und der Dritte mutmaßlich mit einem Smartphone fotografierte oder filmte. Nach der Tat ergriffen die Männer die Flucht und verschwanden. Die Frau ging daraufhin nach Hause und verständigte zunächst nur eine Freundin von der Tat.

Die junge Frau erlitt durch die Tat Verletzungen, die am Samstag in einem Krankenhaus behandelt wurden. Nach Bekanntwerden bei der Polizei leitete diese sofort umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen ein, die bislang auch noch andauern. Der mutmaßliche Tatort wurde gesucht und Spurensicherungen durchgeführt. Die Täter konnten bisher jedoch noch nicht bekannt gemacht werden. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

(L'essentiel/wil)