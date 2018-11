Ziege bringt Schweine-​​ähnliche Mutation zur Welt

GRAPHIC IMAGES - Goat gives birth to ‘half-pig half-human’ creaturehttps://t.co/F3LY7cS7hg pic.twitter.com/pOsMRVa0hQ — Daily Mirror (@DailyMirror) 20. November 2018

Was eine ganz normale Geburt zweier junger Ziegen auf einer kleinen Farm auf den Philippinen werden sollte, endete in einer bizarren Szene. Beobachter aus dem Dorf schrien entsetzt auf, als das felllose Ziegenbaby mit seinem deformierten Körper zum Vorschein kam. Während ein Neugeborenes völlig normal aussah, war das andere nur schwer zu beschreiben. Die Ziegenbesitzerin erklärte gegen über dem Daily Mirror, dass «niemand wusste, was es war, aber es war keine Ziege. Es war unheimlich. Wir wunderten uns alle, was geschehen war».

Die Mutter als auch die Neugeborenen starben kurz nach der Geburt, was im Dorf die Ängste schürte, dass die undefinierbare Kreatur verflucht war. An der University of the Philippines vermutet man laut Daily Mirror aber eher eine genetische Mutation, hervorgerufen durch einen infizierten Moskito-Stich.

(L'essentiel)