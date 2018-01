Autobahn-​​Held rettet bewusstlosen Fahrer

Artikel per Mail weiterempfehlen

Manchmal muss man kein übermenschliches Wesen sein, um dem Namen «Schutzengel» gerecht zu werden. Ein 38-Jähriger hat sich dieses Prädikat mehr als verdient. Der Mann war am Mittwochmorgen auf der Stadtautobahn A100 in Berlin unterwegs, als vor ihm ein Auto ins Schlingern geriet.

Der Wagen touchierte mehrmals die Leitplanke. Der gedankenschnelle Mann setzte sich mit seinem Fahrzeug neben den andere Verkehrsteilnehmer. Dieser war bewusstlos am Lenkrad zusammengesackt. Sofort setzte sich der Retter in der Not vor das Auto und bremste dieses bis zum Stillstand aus.

Mit anderen Helfern zog der Mann den Bewusstlosen aus dem Wagen. Dieser hatte einen Herzinfarkt erlitten. Die couragierten Zeugen konnten den 59-Jährigen tatsächlich noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte reanimieren und retteten ihm wohl das Leben. Der Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

(hej/L'essentiel)