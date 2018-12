Tod von Michelle (16) soll ein Unfall gewesen sein

Familie und viele Freunde trauern um Michelle F. Die 16-Jährige kam in der Nacht auf Montag in Steyr in Oberösterreich ums Leben. Ihre Mutter fand die leblose Tochter im Kinderzimmer. Dorthin hatte sich das Mädchen mit Saber A. zurückgezogen. Mit dem 17-Jährigen führte Michelle eine On-Off-Beziehung. Am Dienstag wurde der Afghane in Wien gefasst, wie Heute.at berichtet. Kurz nach Mittag habe er sich gestellt. Die Polizei Oberösterreich bestätigte die Festnahme auf Facebook.

Nun wurde der junge Mann in Linz erstmals von der Polizei verhört. Er bestreitet die Tötungsabsicht. Vielmehr sei es ein Unfall gewesen, bei dem Michelle F. tödlich verletzt wurde, erklärt der Sprecher der Steyrer Staatsanwaltschaft Andreas Pechatschek.

Polizei fahndete europaweit

Das Mädchen dürfte nach einem Stich von hinten in die Lunge wohl verblutet sein. Die Tatwaffe wurde später im Kinderzimmer gefunden. «Es ist ein Küchenmesser», bestätigte der zuständige Staatsanwalt.

Nachdem zunächst eine erste heiße Spur in die österreichische Hauptstadt geführt hatte, wurde die Fahndung anschließend auf ganz Europa ausgeweitet. Es habe die Möglichkeit bestanden, dass Akhondzada über die Grenze geflohen war.

Der Afghane kam zwischen 2015 und 2016 nach Österreich. Nachdem er Michelle über Facebook kennengelernt hatte, zog er nach Oberösterreich. Laut Polizei sollen gegen den Tatverdächtigen mit den auffälligen Hautmalen am Hals keine Vorstrafen vorliegen.

