Sohn klagt, nachdem Vater bei Wettessen erstickt

Bei einem Spiel der Fresno-Grizzlies in der Amateur-Baseball-Liga nahm Dana Hutchings (41) bei einem Taco-Wettessen teil. Ziel des Wettbewerbs war es, so viele Tacos wie möglich in einer gewissen Zeit zu vertilgen.

Der 41-Jährige starb jedoch, nachdem er sich während des Essens verschluckte. Sein Sohn, der 18-jährige Marshall Hutchings, reichte nun Klage gegen die Veranstalter des Wettbewerbs ein. In der Anklageschrift heißt es laut «Fresno Bee», die Organisation Fresno Sports and Event, LLC. sei ihrer Pflicht nicht nachgekommen, den Verstorbenen über die Gefahren, welchen er sich aussetzt, zu informieren. So sei es dem 41-Jährigen nicht möglich gewesen, die Risiken einzuschätzen, als dieser sich mit Teilnahme einverstanden erklärte.

Wettessen bedarf Training

Professionelle Wettesser würden sich speziell auf solche Events vorbereiten und ihre Körper für eine solche Herausforderung trainieren, so Hutchings Anwalt Martin Taleisnik. Die Teilnehmer hätten über die Risiken aufgeklärt werden müssen, um Amateure in diesem Sport zu schützen, sagt Taleisnik weiter. Ein zusätzlicher Gefahrenpunkt sei die Verfügbarkeit sowie Konsumation von Alkohol während des Wettbewerbs.

Derek Franks, der Vorsitzende der Organisation, lehnte eine Stellungnahme zu der Klage ab.

(L'essentiel/Angela Rosser)