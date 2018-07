Die prickelndste Kündigung, die ein Chef erhalten kann

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wer seines Jobs überdrüssig ist, träumt von diesem Moment: Mit einem finalen Paukenschlag wischt man dem ungeliebten Chef bei der Kündigung noch einmal richtig eins aus. Einem Finanzmarktanalysten in den USA ist solch ein starker Abgang nun geglückt.

Wie die New York Post berichtet, schenkte der Angestellte seinem Vorgesetzten zum Abschied Champagner. Allerdings nicht in der Flasche – er versprühte das teure Gesöff stattdessen auf den Teppich im gesamten Chefbüro, wie auf einem Video zu sehen ist. In dem Clip erscheint auch die philosophische Nachricht «Mögen mir die Brücken, die ich abbrenne, den Weg leuchten».

Als Schaumkrone seines Weggangs hinterließ er seinem Chef auch noch eine liebevolle Abschiedsnotiz: «F*** you Peter I quit» («F*** dich Peter, ich kündige»). Dann nahm der Finanzangestellte noch einen Schluck Champagner – und verließ das Gebäude. Laut Angaben der New York Post war er mit seinem Gehalt unzufrieden.

(L'essentiel)