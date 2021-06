Sex-​​Fotos von Wanderern gehen um die Welt

Alle zwanzig Minuten macht eine Webcam in den Gurktaler Alpen in Österreich ein Bild und stellt dieses online. Gewusst haben das die auf den Bildern aufgetauchten Wanderer wohl eher nicht. Das besagte Paar genoss erst nebeneinandersitzend die Aussicht oberhalb der Baumgrenze des Nationalparks Nockberge, bevor die Kamera sie auf einem ersten Bild – noch angezogen – und gegen 12.20 Uhr nackt und eng umschlungen auf der Wiese liegend, beim Sex fotografierte. Zwanzig Minuten später war das Paar wieder aus dem Sichtfeld der Kameras verschwunden.

Hohe Strafen

Aufzeichnungen in öffentlichen Gebieten sind in Österreich streng reguliert und meistens auch verboten. Verstöße gegen diese Richtlinien werden mit hohen Strafen geahndet, schreibt «Daily Mail». Wie Ronald Schellander, vom Unternehmen WMS, einer Firma die sich auf Webcams und Panoramafotografie spezialisiert hat, erklärt, dienen Panorama- und Wetterkameras nicht zu Überwachungszwecken. Die besagten Kameras würden lediglich mehrmals täglich Fotos machen und nicht ständig Live-Videoaufnahmen übertragen.

Schellander zeigt sich über die veröffentlichten Bilder besorgt: «Grundsätzlich positionieren wir Kameras so, dass aufgrund der Entfernung oder auch der Auflösung keine Personen erkannt werden können.» Und man verwende zusätzlich eine Software, die Gesichter automatisch zur Unkenntlichkeit verpixle, sodass man nichts veröffentliche, was die Privatsphäre verletzen könnte, sagt er weiter. In diesem Falle hat das nicht funktioniert. Wohl weil die Gesichter des sich liebenden Paares in dieser Position gar nicht zu sehen waren.

Wie wurden die Bilder öffentlich?

Wie konnten diese Bilder denn überhaupt an die Öffentlichkeit gelangen? Auf Anfrage bei der Geschäftsführung der Nockalmstraße heißt es, dass sich wohl jemand durch die Archivbilder der Webcam geklickt und so diese Bilder gefunden hat. Die Person habe dies der Radiostation «Radio Kärnten» gemeldet und so konnten die Bilder überhaupt erst veröffentlicht werden.

Aus dem Archiv habe man die Bilder natürlich sofort gelöscht. Bislang sei das auch der einzige Vorfall eines solchen – zumindest auf Kamera festgehaltenen – intimen Moments. Dass die Bilder in zahlreichen sogar internationalen Medien auftauchen, damit hätte man nicht gerechnet. Von einem größeren Besucheransturm oder dass die Leute jetzt vermehrt an diesen Ort pilgern würden, merke man aber nichts, heißt es bei der Marketingabteilung der Nockalmstraße.

Informationstafel warnt vor Kameras

Das in flagranti erwischte Paar hätte aber laut der Geschäftsführung durchaus wissen können, dass sie da oben vielleicht nicht ganz unbeobachtet sind. Auf dem Weg, der zum Berg führt, seien Informationstafeln angebracht, die darüber informieren, dass regelmäßig Aufnahmen des Gebiets gemacht werden. Das fotografierte Paar habe sich bisher nicht gemeldet.

(L'essentiel/Angela Rosser)