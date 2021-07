Schwangere 17-​​Jährige tot in Wohnung gefunden

Am Dienstag ist es in Graz, Österreich zu einem tödlichen Verbrechen gekommen. Weil eine 17-jährige Schwangere nicht zur Arbeit erschienen ist und auch sonst nicht mehr erreichbar war, wurde gegen 19 Uhr die Polizei alarmiert. Als die Beamtinnen und Beamten schließlich die Wohnung der Jugendlichen im Grazer Stadtbezirk Geidorf aufsuchten, stießen sie auf die Leiche der jungen Frau.

«Aufgrund der vorgefundenen Situation und der, nach der Auffindung stattgefundenen Leichenbeschau, ergaben sich Hinweise auf ein Fremdverschulden», schreibt die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch.

Obduktion angeordnet

Die sofort aufgenommenen Ermittlungen hätten die Beamtinnen und Beamten schließlich zu einem 19-jährigen Bekannten und auch mutmaßlichen Vater des ungeborenen Kindes geführt. Der Teenager konnte daheim angetroffen und befragt werden.

Er gab an, dass er am Dienstagabend bei der 17-Jährigen gewesen sei und es auch zu einem Streit gekommen war. Mit dem Tod der jungen Frau will er aber nichts zu tun haben.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde der Verdächtige festgenommen und eine umfassende Spurensicherung in der Wohnung der Frau durchgeführt. Die Auswertung der Spuren dauert noch an, eine Obduktion wurde angeordnet.

(L'essentiel/heute.at/lub)