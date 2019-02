Polizisten finden Babyskelett in Blumentopf

In einer Wohnung in Rostock wurde ein grausiger Fund gemacht: Polizeibeamte fanden in einem Blumentopf das Skelett eines Säuglings. In der Wohnung lebt eine 27-Jährige. Der Verdacht war auf die Frau gefallen, weil eine Verwandte sich mit einem Hinweis an die Polizei gewandt hatte. In einem größeren Blumentopf fand die Polizei schließlich das tote Kind.

Laut Medienberichten gebe es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Tötung. Eine Untersuchung soll nun klären, wie das Baby zu Tode gekommen ist und ob es bei der Geburt gelebt hat. Die Frau lebt mit zwei Kindern in dem Mehrfamilienhaus, sie selbst soll zu dem Fund keine Angaben gemacht haben.

(L'essentiel/dpa)