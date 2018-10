Aus Fenster geworfener Baumstamm tötet Kind (8)

In Berlin ist es in einer Großwohnsiedlung, im sogenannten Märkischen Viertel, zu einem Drama gekommen. Ein 8-Jähriger stand am Samstagnachmittag mit seinem BMX auf einem Gehweg.

Kurz bevor er losfahren wollte, wurde er von einem Baumstamm am Kopf getroffen, der aus einem Hochhaus geworfen wurde, wie «Bild» berichtet. Ibrahim, so der Name des Jungen, starb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen.

Seelsorger im Einsatz

Sein Cousin, der hinten auf dem Fahrrad mitfahren wollte, wurde ebenfalls verletzt. «Der Junge trat gerade in die Pedale, da kam dieser riesige Stamm geflogen und traf das Kind am Kopf», so eine Augenzeugin zur «Bild». Der Stamm soll etwa 50 Zentimeter lang und 35 Zentimeter breit gewesen sein. Rettungskräfte konnten den Jungen nicht wieder reanimieren.

Seelsorger kümmerten sich um Angehörige sowie auch um Polizisten, die vom Anblick erschüttert waren. Weitere Beamte sperrten das Hochhaus ab. Das Gebäude wurde durchsucht. Ob eine Täterschaft bereits ermittelt werden konnte, wollte die Polizei am Abend noch nicht bestätigen.

(L'essentiel/dmo)