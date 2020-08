Sintflut-​​Regen fordert mindestens 50 Tote

Sintflutartige Regenfälle forderten das Leben von 46 Menschen und zerstörten Hunderte von Häusern in einer Stadt nördlich der afghanischen Hauptstadt Kabul. Dies teilten Beamte am Mittwoch mit, so Arab News.

Eine Rettungsaktion sei im Gange, um Menschen zu befreien, die in den Trümmern eingestürzter Gebäude in Charikar eingeschlossen seien.

«Es gibt zwei Familien in unserer Nachbarschaft, die immer noch unter den Trümmern liegen», sagte Abdul Majid, ein Bewohner von Charikar, gegenüber dem Fernsehsender Tolo News.

«Wir brauchen mehr Rettungskräfte, die uns helfen.»

Das Gesundheitsministerium teilte in einer Erklärung mit, dass in Parwan mindestens 46 Menschen getötet und etwa 80 verletzt worden seien. Über 500 Häuser seien zerstört worden. Das ganze Ausmaß ist noch nicht klar.

«Uns liegen Berichte vor, dass noch immer Menschen unter den Trümmern eingeschlossen sind», sagte Tamim Azimi, Sprecher des Ministeriums für Katastrophenmanagement, gegenüber der AFP.

Präsident Ashraf Ghani ordnete an, Nothilfe nach Charikar zu schicken, hieß es im Präsidentenpalast in einer Erklärung.

Afghanistan immer wieder Opfer von Unwettern

Sintflutartige Regenfälle und Sturzfluten töten in Afghanistan jährlich zahlreiche Menschen.

Viele schlecht gebaute Häuser, meist in ländlichen Gegenden, sind während der Regenfälle in dem verarmten Land vom Einsturz bedroht.

Anfang dieses Monats wurden 16 Menschen, darunter 15 Kinder, getötet und Dutzende von Häusern zerstört, als Sturzfluten ein Dorf in der östlichen Provinz Nangarhar verwüsteten.

(L'essentiel/sm)