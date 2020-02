So sieht echte Freude aus

Die Nasa-Astronautin Christina Koch verbrachte fast ein Jahr an Bord der Internationalen Raumstation ISS. Damit brach sie den Rekord für den längsten Aufenthalt einer Frau im Weltall. Daneben unternahm sie mit ihrer Kollegin Jessica Meir auch den ersten Außeneinsatz, an dem nur Frauen teilnahmen. Insgesamt brachte sie es während ihrer Zeit auf der ISS auf sechs Außeneinsätze.

Trotzdem, zu Hause ist es am schönsten. Besonders wenn man so empfangen wird. Ihr Hund namens LBD (für Little Brown Dog) kriegt sich kaum noch ein vor Freude, als seine Besitzerin nach der langen Zeit erstmals wieder zu Hause auftaucht, wie das Video zeigt. Auf Twitter schrieb Koch dazu: «Ich bin mir nicht sicher, wer aufgeregter war. Ich bin froh, dass sie sich nach einem Jahr noch an mich erinnert.»

(L'essentiel/jcg)