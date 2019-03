Drei Briefbomben in London entschärft

Hi there, thanks for tweeting. Earlier today we responded to reports of an incident at a building near the airport boundary. Emergency services attended the incident quickly and staff were evacuated safely. — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) 5. März 2019

Die Londoner Polizei untersucht drei Sprengstoff-Pakete, die am Dienstagmorgen in der englischen Hauptstadt entdeckt worden sind.

Wie BBC berichtet, fanden die Beamten die mysteriösen Briefe in der Nähe des London City Airports, des Flughafen Heathrow und beim Bahnhof Waterloo. An den Flughäfen musste jeweils ein Gebäude evakuiert werden. Am Bahnhof wurde ein kleines Areal abgesperrt.

Die Polizei sagt, dass die «kleinen improvisierten Sprengsätze» in A4-Paketen gefunden wurde. Sie betont, dass niemand verletzt wurde. Auf Twitter heißt es: «Wir behandeln die Vorfälle als eine zusammenhängende Serie.» Der Flug und Bahnverkehr wurde durch die Bomben nicht beeinträchtigt.

Officers from Counter Terrorism Command have launched an investigation after three suspicious packages were received at The Compass Centre #Hounslow, near #Heathrow Airport, London Waterloo Station and City Aviation House #Newham near City Airport https://t.co/Uuu3RfdNHa— Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 5, 2019

Specialist teams from British Transport Police are at Waterloo station after a suspicion item was discovered.



The station is open and train services are running. A small cordon is in place. @NetworkRail @SW_Help — British Transport Police (@BTP) 5. März 2019

(L'essentiel/dpa)