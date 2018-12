Zwei Touristinnen in Marokko getötet

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Fuß des bei Wanderern beliebten Berges Toubkal in Marokko sind die Leichen zweier Frauen aus Skandinavien gefunden worden. Die Frauen stammten aus Norwegen und Dänemark, teilte das marokkanische Innenministerium mit. Die Dänin wurde als Louisa Vesterager Jespersen identifiziert, der Name der Norwegerin ist noch unbekannt.

Die Polizei habe die Ermittlungen übernommen, weil die beiden Stichverletzungen aufwiesen, heißt es weiter. Die Wunden seien vor allem am Nacken zu finden und durch eine scharfe Waffe verursacht. Andere Quellen berichten, die Frauen seien enthauptet worden. Eine verdächtige Person sei festgenommen worden.

Der 4167 Meter hohe Toubkal liegt rund 70 Kilometer südlich von Marrakesch im Atlasgebirge. Die Gegend ist bei Wanderern und Bergsteigern beliebt.

(L'essentiel/doz/sda)