Hindus nehmen Schaumbad im giftigen Fluss

Hindus haben im verschmutzten und mit dickem Schaum übersäten Fluss Yamuna bei der indischen Hauptstadt Neu Delhi gestanden und gebetet. Damit möchten sie den Sonnengott Surya und dessen Schwester Chhathi Maiya verehren und ihnen beim alljährlichen, viertägigen Chhath-Fest Blumen und Süßigkeiten geben.

Der Fluss ist zwar immer stark verschmutzt – unter anderem durch unbehandeltes Abwasser sowie Ammoniak und Phosphate, wie örtliche Medien berichten. Um diese Zeit des Jahres bilde sich jeweils jedoch mehr Schaum, weil der Fluss weniger Wasser führe, wodurch der Schmutz weniger verdünnt werde, sagte Wasserexpertin Sushmita Sengupta vom Centre for Science and Environment in Neu Delhi dem «Indian Express».

Schutz der Götter bei religiösem Ritual

Doch der Schmutz hielt viele Gläubige ebenso wenig vom Baden und Beten ab wie ein Badeverbot an bestimmten Stellen als Corona-Schutzmaßnahme, um Gruppenbildungen zu verhindern. Einige Gläubige sagten dem örtlichen Fernsehsender «NDTV», dass sie keine Angst hätten, da sie ein religiöses Ritual ausführten und von den Göttern beschützt würden. Religion ist in Indien für viele sehr zentral.

Behördenmitarbeiter versuchten, den Schaum irgendwie zu beseitigen: Indem sie mit Schläuchen Wasser drauf spritzten oder ihn mit Motorbooten und Seilen bekämpften, wie Fernsehbilder zeigten.

#WATCH | "We are sprinkling water in the Yamuna to dissipate toxic foam," says Ashok Kumar, Delhi Jal Board employee pic.twitter.com/4waL2VsM7T — ANI (@ANI) November 10, 2021

(L'essentiel/DPA )