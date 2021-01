Hai tötet Frau an beliebtem Strand

Nach einer mutmaßlichen Haiattacke ist in Neuseeland eine Frau gestorben. Ausgerechnet an einem beliebten Urlaubsziel, dem Waihī Beach. Der Bürgermeister spricht im New Zealand Herald von einer «schrecklichen Situation». Obwohl er seit 1998 ununterbrochen in der Gegend lebe, könne er sich an keine Hai-Attacke erinnern.

Haiexperte Riley Elliott traut sich noch kein Urteil zu fällen, weist aber darauf hin, dass es seit letztem Sommer Hinweise auf junge weiße Haie in der Gegend gibt.

Lebend aus Wasser geborgen

Zunächst konnte die Frau noch lebend aus dem Wasser geborgen werden, doch trotz Wiederbelebungsversuche durch die Rettungskräfte war sie kurz darauf tot. «Haiattacken sind in Neuseeland äußerst ungewöhnlich, insbesondere tödliche», so Elliott weiter.

Die letzte tödliche Haiattacke liegt bereits acht Jahre zurück. Damals kämpfte ein Familienvater minutenlang um sein Leben, während Polizisten bereits auf den Hai schossen und ein Helikopter über ihnen kreiste. Damit gab es insgesamt zwölf Haiangriffe mit Todesfolge in der Geschichte Neuseelands.

