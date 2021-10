Boji – der Hund, der mit dem ÖPNV durch Istanbul reist

Ein Straßenhund namens Boji ist in Istanbul zu einem heimlichen Star geworden. Boji reist nämlich Tag für Tag durch die türkische Metropole. Er benutzt dabei die öffentlichen Verkehrsmittel. Egal ob U-Bahn, Fähre oder Bus, der Hund liebt es, durch Istanbul zu reisen. Die Stadtverwaltung wurde auf den Hund aufmerksam und verfolgt seine Routen, wie CNN schreibt.

Boji hat seine Abenteuer so verinnerlicht, dass er ganz genau weiß, wie er reisen muss. «Er weiß, wo er hingehen muss. Er weiß, wo er aussteigen kann», sagte Avlin Erol, der Leiter der Kundenbetreuung bei der Metro Istanbul. Die Stadtverwaltung weiß, dass der Hund bis zu 30 Kilometer pro Tag zurücklegt. Dabei nutzt er Dutzende Metro-Stationen, Fähren und Strafe.

«Er ist so ein Freigeist.»

Chris McGrath, Fotograf von Getty Images, hat die Reisen von Boji mit seiner Kamera festgehalten. Über den Hund, sagt er: «Er ist so ein Freigeist. Alles was er will, ist mit den Verkehrsmitteln zu fahren. Jedes Mal, wenn er an einem Bus oder Lieferwagen oder irgendeinem anderen Verkehrsmittel vorbeikommt, will er einfach einsteigen. Es ist wirklich ziemlich bizarr.»

Die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung von Istanbul kümmern sich um Boji. Sie brachten ihn zu einem medizinischen Check. Dort bekam Boji auch ein Halsband mit einem GPS-Chip, damit die Stadtverwaltung seine Routen überprüfen kann. Er hat auch einen kleinen Zwinger an einer ihrer U-Bahn-Stationen bekommen, und sie füttern ihn, wann immer er zurückkommen möchte. Boji hat sogar seinen eigenen Napf und kann dort trinken.

(L'essentiel/Florian Osterwalder)