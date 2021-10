Vor Frau entblößt – Hund beißt Exhibitionisten

Blöd gelaufen! Ein Exhibitionist in Illerrieden bei Ulm hat am Donnerstagmorgen das falsche Opfer ausgewählt. Der Mann kam in einem Waldstück mit heruntergelassener Hose und onanierend auf eine Hundebesitzerin zu, wie die Polizei am Freitag mitteilt. Daraufhin habe die Frau, die mit zwei Hunden unterwegs war, eine längere Leine gegeben.

Daraufhin machte der Übeltäter Bekanntschaft mit den Zähnen des Hundes. Zum Glück für den Mann schnappte sich das Tier die Hand des Mannes und nicht sensiblere Körperteile. Nach dem Biss floh der Exhibitionist vom Tatort. Die Hundebesitzerin erstattete Anzeige bei der Polizei Ulm.

(L'essentiel)