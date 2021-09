Babys sterben nach neun Stunden in Hitze-​​Auto

In einem Vorort von Columbia, der Hauptstadt des US-Staats South Carolina, sind am Donnerstag zwei Babys ums Leben gekommen. Die beiden Zwillings-Brüder waren erst 20 Monate alt und dürften einen Hitzetod erlitten haben. Genauere Informationen sollen die Ermittlungen in den nächsten Wochen hervorbringen.

Der Schock für die Eltern war offenbar groß, denn am Schauplatz der Tragödie berichteten Medien von Schreien und lautem Schluchzen. Vom Morgen bis zum frühen Abend sollen die beiden im SUV – der einem Angehörigen der Eltern gehört – eingeschlossen gewesen sein. Insgesamt neun Stunden, wie die Gerichtsmedizin feststellte.

BREAKING: Scene filled with screaming and crying at Sunshine House of Blythewood. @RCSD tell us sadly two infants were found dead in a vehicle. At this time it’s not clear if employees at the daycare were involved @wachfox pic.twitter.com/W4mUNxtNjc