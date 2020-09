Priester versendet «aus Versehen» Penis-​​Foto

Ein Priester des Bistums Chur in der Schweiz hat seiner Sekretärin ein Bild eines Penis geschickt. Das schreibt kath.ch. So wurde vor einer Woche in einer Medienmitteilung des Bistums verkündet, dass ein Pfarradministrator per sofort seinen Rücktritt eingereicht hat. Aufgrund der Recherchen ergab sich, dass der Priester seiner Pfarramtssekretärin am 31. August ein Nacktfoto eines erigierten Penis per Whatsapp geschickt hat.

Bereits am nächsten Tag sei eine Meldung an den Kirchenratspräsident gegangen. Das Bistum habe daraufhin eine Ermittlung gegen den Priester eingeleitet. So soll der Generalvikariat gesagt haben: «Der Priester muss sofort freigestellt werden. Damit wir eine Handhabe haben, sollte Anzeige erstattet werden.»

Polizeiliche Untersuchung eingeleitet

Die Sekretärin, die das Bild von Priester zugeschickt bekam, habe sich am 4. September auf eine Polizeiwache begeben. Laut Kriminalpolizei wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Der Priester gab an, dass das Foto nicht sein Geschlechtsteil zeige. Er habe unaufgefordert ein Nacktbild zugeschickt bekommen. Daraufhin habe er das Foto löschen wollen und «aus Versehen» seiner Sekretärin weitergeleitet. Sein «Missgeschick» bedauere er und entschuldige sich hierfür.

(L'essentiel/Bianca Lüthy)