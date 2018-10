Hurrikan der Stärke 4 rast auf Mexiko zu

Artikel per Mail weiterempfehlen

Willa, ein Hurrikane er Stärke 4 näher sich der Küste von Mexiko. Dies teilte das US-Hurrikan-Zentrum (NHC) am Sonntagabend (Ortszeit) mit. Der Wirbelsturm befand sich zu diesem Zeitpunkt rund 400 Kilometer südwestlich von Cabo Corrientes an der Westküste Mexikos.

Hurricane #Willa continues to rapidly strengthen. Now an extremely dangerous Category 4 hurricane. pic.twitter.com/pUWDvYoxol— WeatherNation (@WeatherNation) 21. Oktober 2018

Am Dienstag sei damit zu rechnen, dass Willa das Festland zwischen San Blas und Mazatlan erreichen werde. Die Meteorologen warnten vor starken Regenfällen sowie lebensbedrohlichen Erdrutschen und Sturzfluten. Die mexikanischen Behörden bereiten sich auf das Eintreffen des Wirbelsturms vor.

Willa hatte rasch an Stärke gewonnen und war von der Kategorie 3 auf 4 hochgestuft worden. Erst vor knapp zwei Wochen hatte Hurrikan Michael in Florida und in weiteren US-Bundesstaaten schwere Verwüstungen angerichtet.

(L'essentiel/dmo/sda)