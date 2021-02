Astrazeneca weniger effektiv bei Südafrika-​​Mutation

Der Arzneimittelhersteller Astrazeneca bestätigte am Samstag einen Bericht der «Financial Times», wonach sein mit der Universität Oxford entwickelter Impfstoff nur einen begrenzten Schutz in Fällen von leichten Erkrankungen, die durch die südafrikanische Variante des Coronavirus’ hervorgerufen werden, bietet. Diese Erkenntnisse basieren auf Daten einer Studie des Konzerns, die am Montag veröffentlicht werden soll.

Die Studie, an der 2026 Personen teilnahmen, von denen die Hälfte eine Placebogruppe bildete, wurde laut der Financial Times nicht von unabhängigen Experten begutachtet.

«Wir konnten die Wirksamkeit bei schweren Krankheitsverläufen und Krankenhausaufenthalten nicht richtig feststellen, da es sich bei den Probanden unserer Studie um überwiegend junge, gesunde Erwachsene handelte», sagte ein Sprecher von Astrazeneca gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Impfstoff-Anpassung wird vorgenommen

Das Unternehmen glaube jedoch, sein Impfstoff könne vor schweren Erkrankungen schützen, da die neutralisierende Antikörperaktivität jener der anderen Covid-19-Impfstoffe entspräche, die einen Schutz gegen schwere Krankheiten aufweisen.

«Die Universität Oxford und Astrazeneca haben begonnen, den Impfstoff an diese Variante anzupassen und wir werden die klinische Entwicklung rasch vorantreiben, damit er bei Bedarf für die Lieferung im Herbst bereit ist.»

Noch am Freitag hieß es laut drei verschiedenen Untersuchungen, dass bereits die erste Dosis von Astrazeneca einen 76-prozentigen Schutz gegen Ansteckungen biete. Bei Verabreichung einer zweiten Dosis nach drei Monaten steige die Wirksamkeit auf 82 Prozent.

(L'essentiel/Katja Fässler)