Frau will Pfau mit ins Flugzeug nehmen

Am vergangenen Sonntag staunten einige Passagiere am Newark Liberty International Airport in New Jersey nicht schlecht: Eine Frau lief mit einem Pfau auf ihrer Schulter und einem Gepäckwagen durch das Flughafengebäude.

Wie sich später herausstellte, wollte die Frau das Tier als «emotionalen Begleiter» in ein Flugzeug mitnehmen. Sie hatte dafür sogar extra ein zweites Flugticket gekauft.

Tier abgelehnt

Die Passagierin mit ihrem Tier wurde jedoch von United Airlines nicht an Bord gelassen. Bereits im Vorfeld habe man ihr mehrfach mitgeteilt, dass der Pfau «die Richtlinien für Begleittiere nicht erfüllt», so die Fluggesellschaft in einem Statement.

(L'essentiel/ap)