Wer steckt hinter den mysteriösen Monolithen?

Eine Künstlergruppe hat bei Instagram die Urheberschaft des rätselhaften Monolithen in der Wüste Utahs für sich reklamiert. In einem Posting bietet die Künstlergruppe «themostfamousartist» Monolithen zum Kauf an. Über www.monoliths-as-a-service.com gelangt man auf die Website des Kollektivs. Für 45.000 US-Dollar könnten Interessierte eine der Metall-Skulptur erwerben, insgesamt gebe es drei Exemplare und ein Künstlerexemplar. Das berichtet der US-Technikblog Mashable.com. Damit könnte das Rätselraten um die Herkunft der Monolithen beendet sein.

Bei Mashable ist man jedoch kritisch eingestellt gegenüber dem Angebot und dem damit verbundenen Bekenntnis. Der Preis von 45.000 Euro erscheint einerseits verdächtig niedrig und andererseits wird das Angebot als «Monoliths as a service» überschrieben. Auf Nachfragen zeigen sich die Künstler dann auch eher wortkarg und wollen sich nicht zu Details der Aktion äußern. Der Gründer der Gruppe, Matty Mo, verwies laut dem Bericht auf die mögliche Strafbarkeit der Aktion in Utah und wollte deshalb weder bestätigen noch dementieren, dass man dahinter stecke.

Viel war in den vergangenen Tagen darüber spekuliert worden, wer hinter den Kunstwerken steckt. Im Netz ist wild diskutiert worden, ob es sich dabei um ein Hommage an Sci-Fi-Filme oder gar das Werk von Aliens handele. Viele Kunst-Experten fühlten sich sofort an die Objekte des Bildhauers John McCracken erinnert. Der 2011 gestorbene US-Amerikaner hatte lange nicht allzu weit entfernt in New Mexico gelebt und gearbeitet und sehr ähnliche frei stehende Objekte in Form von Pyramiden, Würfeln oder Polyedern angefertigt.

Sohn beteiligt sich an Spekulationen

McCrackens Sohn Patrick beteiligte sich dann auch sofort am Rätselraten um die Stele. Sein Vater habe ihm 2002 gesagt, «er würde gerne Kunstwerke an abgelegenen Orten aufstellen, damit sie später entdeckt werden». Ihn habe das damals nicht gewundert, sagte Patrick McCracken. «Die Entdeckung eines Monolithen – das passt sehr zu seiner künstlerischen Vision.»

Nun aber ist das rätselhafte Stück auch noch verschwunden. «Von einer unbekannten Partei» entfernt worden, wie die zuständige örtliche Behörde mitteilte. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Zeugen wollen vier Männer dabei beobachtet haben, wie sie es abmontierten und wegtransportierten. Die zuständige Sheriffsbehörde von San Juan County hat die Ermittlungen aufgenommen. Unterdessen tauchten bereits neue, zunächst nicht bestätigte Berichte über ähnliche Monolithen auf, die zumindest vorübergehend auf Hügeln in Rumänien und Kalifornien gesichtet worden seien.

Kritik am Kunstmarkt?

Ein Foto des kalifornischen Monolithen findet sich auf der Website des Kollektives. Zumindest bei dem Monolithen in Rumänien könnte es sich nach dem Bericht von Mashable.com um das Werk von Trittbrettfahrern handeln. Das die Künstlergruppe ausgerechnet jetzt das Rätsel aufgelöst hat, könnte also auch mit den Nachahmern zusammenhängen. Möglicherweise steckt aber auch hinter dem vermeintlichen Bekenntnis der Gruppe die eigentliche Kunstaktion.

Die Gruppierung «themostfamousartist» ist bereits in der Vergangenheit durch zahlreiche Aktion aufgefallen bei denen es um Kritik am Kunstmarkt und den teils Preisen geht, die Sammler bereit sind für einzelne Werke zuzahlen. Die ursprüngliche Aufgabe, die zur Entdeckung des Originals führte, ist übrigens gelöst: das Zählen der Dickhornschafe. «Den Schafen geht es gut», sagte ein Sprecher von Utahs Umweltbehörde der New York Times . «Es ist eine robuste Population.»

(hoc/L'essentiel/dpa)