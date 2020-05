Darum ekeln Erwachsene sich vor Insekten

Eine Studie der London School of Hygiene and Tropical Medicine analysierte, vor welchen Dingen Menschen sich am meisten ekeln. Mehr als 2700 Teilnehmer sollten auf einer Skala ankreuzen, was sie sehr eklig bis nicht eklig fanden. Folgende sechs Dinge ekelten die Teilnehmer am meisten:

• Unhygienisches Aussehen und Verhalten

• Tiere und Insekten, die als Krankheitsüberträger gelten

• riskantes Sexualverhalten

• Missbildungen oder Verformungen am Körper und Verhalten wie Keuchen oder Husten

• Auffälligkeiten an der Haut, wie offene Wunden, Blasen, Eiter oder Furunkel

• verdorbenes Essen

Val Curtis, der Leiter der Londoner Studie, sieht anhand dieser Ergebnisse eine Gemeinsamkeit: Sobald eine reale oder erdachte Bedrohung für die Gesundheit stattfindet, wird ein Gefühl des Ekels ausgelöst.

Immer der gleiche Ausdruck im Gesicht

Bei Insekten trifft das insofern zu, weil man weiß, dass diese Krankheitsüberträger sein können. Sie sind also ein Signal für die Bedrohung durch ansteckende Krankheiten. Außerdem jucken ihre Stiche oder Bisse und sie können sogar giftig für den Menschen sein. Die Pest, eine der größten Seuchen der Menschheit, wurde immerhin durch Flöhe ausgelöst.

Dass der Ausdruck im Gesicht bei Ekel wiederum überall auf der Welt gleiche ist, könnte, wie Evolutionsbiologe Charles Darwin vermutete, ein Signal der Warnung an Mitmenschen sein. Zwar ist uns Ekel angeboren, aber das, wovor wir uns schlussendlich ekeln, ist kulturell geprägt und daher unterschiedlich. Dabei sind Eltern wichtige Vorbilder. Das erklärt, warum wir uns häufig in frühen Jahren noch nicht vor Insekten ekeln, das Gefühl aber mit der Zeit ausbilden.

(L'essentiel)