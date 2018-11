Polizist wird in Brüssel niedergestochen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Gewalttäter hat im Zentrum von Brüssel einen Polizisten mit einem Messer verletzt, bevor er selbst von einem anderen Beamten niedergeschossen wurde. Beide Verletzte seien im Krankenhaus, aber nicht in Lebensgefahr, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen der Nachrichtenagentur Belga. Medienberichte, wonach der Angreifer «Allahu Akbar» (Gott ist groß) gerufen haben soll, bestätigte die zuständige Polizeidirektion zunächst nicht. Mehrere Zeugen hatten berichtet, dass die Worte kurz vor der Tat gerufen wurden, wie hln.be schreibt.

Der Mann führte seine Attacke den Angaben zufolge gegen 5.30 Uhr am Marché au Charbon (Kohlemarkt) aus, im touristischen Zentrum der belgischen Hauptstadt. Der Polizist wurde am Hals verletzt. Ein Kollege habe den mutmaßlichen Täter in die Brust geschossen. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Innenminister Jan Jambon sprach in einem Tweet von einem «feigen Anschlag».

Alweer laffe daad tegenover onze politiemensen. Politieman gewond door mesaanval ter hoogte van commissariaat. Politieman is naar ziekenhuis overgebracht, maar niet in levensgevaar. Alle steun aan Politie Brussel.— Jan Jambon (@JanJambon) 20. November 2018

Polizeisprecher Ilse De Keeren konnte laut CNN.com bislang weder bestätigen noch ausschließen, dass es sich um einen terroristischen Akt gehandelt hat.

Update folgt.

