Leiche von verschollenem Millionär angespült

Die MS Europa war am 16. August von Hamburg nach Antwerpen unterwegs, als rund zehn Seemeilen von der Insel Texel entfernt ein älterer Mann über Bord ging und rund 27 Meter tief ins Meer stürzte. Rasch stellte sich heraus, dass es sich beim Vermissten um den aus Hamburg stammenden Kai Wünsche handelt, der als Modeunternehmer und Immobilienbesitzer ein Vermögen gemacht hatte. Mit seiner Wünsche AG vermarktete er unter anderem Joop und Cinque.

Der Kapitän ließ das 200-Meter-Schiff umdrehen und leitete sofort eine Suchaktion an Bord und im Wasser ein. Die niederländische Küstenwache suchte im Meer mit fünf Booten, einem Flugzeug und einem Helikopter nach dem Vermissten. Allerdings herrschte zur Zeit des Unfalls rauer Seegang mit fünf Meter hohen Wellen, die Suche blieb ergebnislos.

Nun meldete die Küstenwache am Donnerstag, dass der Vermisste gefunden wurde: Eine Leiche, die am Strand der Insel Terschelling angespült worden war, wurde nun als Wünsche identifiziert. Die Meldung von seinem Verschwinden hatte laut «Bild» Wünsches Ehemann gemacht. Laut Medienberichten ergaben die Auswertungen von Aufnahmen der Überwachungskameras aber keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden. Wie «Bild» weiter berichtet, soll Wünsche schon länger an Depressionen gelitten haben.

(L'essentiel/trx)