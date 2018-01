Papa baut für seine Kinder 8-​​km-​​Straße durch Urwald

Obwohl das neue Jahr noch jung ist, hat Jalandhar Nayak (45) die besten Chancen für die Auszeichnung «Vater des Jahres». Der Inder baute zwei Jahre lang mit bloßen Händen und einer Spitzhacke eine Straße durch den Dschungel – damit ihn seine drei Söhne öfter und einfacher besuchen können!

Die Medien berichteten über die Herkulesarbeit (Quelle: YouTube).

Die drei Söhne von Gemüsehändler Nayak besuchen in der indischen Provinz Odisha eine Schule knapp zehn Kilometer von dem elterlichen Haus entfernt. Aber da ihr Heimweg sie über fünf Berge führt und mehrere Stunden Zeit kostet, nächtigte das Trio überwiegend in der Nähe der Schule bei Freunden.

Jeden Tag acht Stunden über 2 Jahre

Doch dass er seine Kinder kaum noch zu Gesicht bekam, gefiel Nayak nicht. Er schritt zur Tat: Jeden Morgen machte sich der fleißige Mann mit seiner Spitzhacke auf den Weg und begann, eine Schneise in den dichten Dschungel zu schlagen – acht Stunden am Tag. Nach zwei Jahren harter Arbeit war das Wunderwerk geschafft: Die Straße verbindet jetzt das Heimatdorf von Nayak mit dem Ort, in der seine Kinder zur Schule gehen. Lokalen Reportern sagte der Händler, dass er jetzt sehr glücklich sei und hoffe, dass ihn seine Kinder öfter als nur am Wochenende oder in den Ferien besuchen werden.

Die beste Nachricht für den tollen Daddy kam unterdes von anderer Seite. Die Regierung beschloss nämlich, die Straße weiter auszubauen und Jalandhar Nayak sogar für seine Herkules-Arbeit nachträglich zu bezahlen! Die Beamten waren von dem Bauwerk begeistert – die Straße sei von so guter Qualität, dass dort jetzt auch Autos fahren sollen. Außerdem sei es durch die Straße nun auch möglich, Strom- und Wasserleitungen zum Dorf zu verlegen.

Einen letzten Knaller hat Nayak noch in Petto: Weil er die Natur nicht zerstören wollte, legte der Gemüsehändler seine Straße so an, dass nicht ein einziger Baum gefällt werden musste.



(L'essentiel/tas)