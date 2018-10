Hunderte Maseratis versinken in Flammenmeer

Katastrophe an der ligurischen Mittelmeerküste: Ein Kurzschluss nach einem Unwetter hat zu einem großflächigen Brand auf dem Autoterminal des Hafens Savona geführt. Wie corriere.it meldet, wurden rund 1000 Autos, darunter viele nagelneue Sportwagen der Marke Maserati, in dem Feuer zerstört.

Die Luxuswagen waren für den Export in den arabischen Raum bestimmt. Weil der Sturm das Meer an der ligurischen Küste mehrere Meter hoch aufpeitschte, drang das Salzwasser in zwei Lagerhallen ein und brachte die Autobatterien zum Explodieren, berichteten italienische Medien.

Fast ganz Italien ist in den vergangenen Tagen von schweren Unwettern getroffen worden. Die Schäden sind teilweise massiv, mehrere Orte sind von der Außenwelt abgeschnitten. Mindestens zwölf Menschen kamen ums Leben. Venedig vermeldete ein Hochwasser, so schlimm wie seit zehn Jahren nicht mehr, der Markusplatz wurde evakuiert. Die Polizei brachte Touristen in Sicherheit. In Rom knickte der Wind Bäume um wie Streichhölzer, Antennen flogen von den Dächern. Am Brenner wurde die Autobahn wegen eines Erdrutschs gesperrt.

(jt/dpa/L'essentiel)