Mädchen versehentlich von Raubopfer getötet

Ein Raubopfer hat in der US-Metropole Houston im US-Bundesstaat Texas versehentlich ein neunjähriges Mädchen erschossen. Der Mann, der gerade mit vorgehaltener Waffe an einem Bancomaten ausgeraubt worden war, eröffnete das Feuer auf seinen Angreifer. Er traf das Kind, das mit dem Vater in einem Auto saß, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Mädchen starb später im Krankenhaus.

Als die Schüsse gefallen seien, habe er seiner Tochter auf dem Rücksitz noch zugerufen, sie solle sich ducken, sagte der Vater Armando Alvarez vor Reportern. Arlene habe aber Kopfhörer getragen und ihn nicht gehört. Der 41 Jahre alte Schütze wurde festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft. Der stellvertretende Polizeichef Matt Slinkard bezeichnete den Tod des Kindes als unglaublich tragisches Ereignis. Der Schütze glaubte nach Angaben der Polizei fälschlicherweise, der Räuber sei auf der Flucht in das Auto gestiegen, in dem sich Vater und Kind befanden. Nach dem Räuber wird weiterhin gesucht.

Arlene war das zweite neunjährige Mädchen, das innerhalb einer Woche in Houston von einem Schuss getroffen wurde. Ashanti Grant liegt weiterhin im Krankenhaus, nachdem ihr am 8. Februar während einer Auseinandersetzung zwischen Autofahrern in den Kopf geschossen worden war.

(L'essentiel/DPA/job)