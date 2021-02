SpaceX-​​Rakete explodiert bei der Landung

Eine unbemannte Rakete des Prototyps SN9 ist am Dienstag bei der Landung am Boden zerschellt und explodiert, wie verschiedene US-Medien berichten. Die Rakete des Raumfahrt-Unternehmens SpaceX startete planmäßig und ohne Probleme in Boca Chica im Bundesstaat Texas.

Die Rakete erreichte eine Höhe von ungefähr 10 Kilometern, bevor sie zur Erde zurückkehrte und auf dem Boden aufschlug. Beim Landemanöver vollführte die Rakete ein komplexes Manöver. Es gelang ihr aber nicht, sauber an der Landestation aufzusetzen: Sie kollidierte mit dem Boden und explodierte.

SpaceX veröffentlichte den missglückten Testflug auf Twitter. Die Explosion ist im Video unten ab 12:50 zu sehen:

«Wir hatten einen tollen Start und und einen großartigen Flug in die Höhe. Nur an der Landung müssen wir noch etwas arbeiten», bewies SpaceX-Ingenieur John Insprucker Galgenhumor. Bereits im Dezember 2020 war eine SpaceX-Rakete bei der Landung explodiert.

(L'essentiel/Reto Heimann)